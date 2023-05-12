КСК и ОСИ: жители нескольких домов в Алматы требуют наказать управляющую компанию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие в жилом комплексе Alma City, столкнулись с трудностями после создания объединения собственников имущества (ОСИ). Они не могут получить необходимые правоустанавливающие документы от старой управляющей компании (КСК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители ЖК Alma City, расположенного по улице Жунисова, 12/6, 12/8, 12/9 (240 квартир) просят акимат и другие госорганы принять меры в отношении ПКАК-Айнабулак и оказать содействие в получении всех причитающихся согласно законодательству РК документов, материалов, ключей от техпомещений (теплопунктов) вновь созданному в указанных домах ОСИ.

«Мы зарегистрировали ОСИ в январе 2023 года, при этом без органа управления с октября 2022 года. С января не можем получить по акту приема-передачи от старого КСК положенные по закону и необходимые для жизнедеятельности вновь созданного ОСИ документы. Для заключения договоров с поставщиками услуг: АлматыЭнергоСбыт, Алматы Су, АлТС, Алсеко нам необходимы акты разграничения балансовой принадлежности по всем видам потребления наших домов. Но мы до сих пор не можем их получить для дальнейшей деятельности», - отметила член совета дома Злиха Сурманова.

В обращении жильцы сообщили, что уже несколько месяцев потребителям не поступают данные в квитанцию об оплате коммунальных услуг по электроэнергии.

«Если нам АлматыЭнергоСбыт отключит свет за неуплату, будет страшный скандал в трех домах (240 квартир), с перекрытием дорог. Я просто не знаю как уже людей придется держать, так так жители возмущаются. Все хотят платить, но не знают как и куда», - заметила она.

Злиха Сурманова заявила, что ОСИ создалось в январе этого года, но оно функционирует без финансирования, так как отсутствуют сборы, доходы. По ее словам, работа созданного юрлица парализована из-за отсутствия актов приема-передачи от старого КСК, актов разграничения балансовой принадлежности, актов на земельные участки и других документов.

«Жители создали ОСИ, чтобы избавиться от нечистоплотного КСК, а не для того, чтобы устроить себе хождение по мукам. Мы, собственники трех домов, отказались от своего КСК по причине того, что нас всегда не устраивало их бездействие, никогда с нами, собственниками, ничего не согласовывалось, отчеты нам не предоставлялись за весь период их «обслуживания», если это можно так назвать», - возмущаются жители.

Спикер добавила, что согласно требованиям законодательства, жильцы вправе истребовать у бывшего органа управления (КСК), всю соответствующую финансовую, техническую и иную документацию.

«Кроме того, нам необходим доступ в технические помещения, где установлены приборы учета тепла, водоснабжения, электричества, также необходим доступ на техэтажи, на крыши наших домов (заявление о намерении зарегистрировать кондоминиум в наших домах мы сдали в ЦОН), так как в опросном голосовании у нас был пункт «Поручить председателю ОСИ истребовать правоустанавливающие документы и провести госрегистрацию объектов кондоминиума в органах юстиции», - сообщили жители в своем обращении.

Для оказания помощи в решении данного вопроса, жители ЖК Alma City неоднократно обращались и обращаются в акиматы города и района, а также в другие госорганы. В своем обращении председатель, члены совета ОСИ Alma City 3/1 и жители домов 12/6, 12/8, 12/9 просят:

- Оказать помощь в получении доступов в теплопункты, материалов, документов домов для дальнейшего приведения правоустанавливающих документов в соответствие;

- Провести повторную проверку деятельности управляющей компании - ПКАК-Айнабулак;

- разъяснить в правовом поле работникам управляющей компании законодательные нормы и требования законодательства, а именно, главу 2-1 «Порядок передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминимума» приказа Министра национальной экономики РК от 19 февраля 2015 года «Об утверждении Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума»;

- Принять меры и обязать ПКАК-Айнабулак исполнять законы РК (приказ Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума»);

«Нам этот потребительский кооператив навязали застройщики, мы его не выбирали. С большим трудом мы создали ОСИ, а теперь еще, следуя букве закона, не имеем возможности в полном объеме обслуживать свои дома. Аппараты акимов, Управление развития коммунальной инфраструктуры в самом начале нам рекомендовали создать ОСИ, теперь они рекомендуют идти в суд. Если у нас «де факто, де юро» создано ОСИ, почему мы еще должны судиться и доказывать что-то потребительскому кооперативу? От хорошего ПК жители не уходили бы», - отметили жильцы.

Еще одна жительница Айгерим Жунисбекова на встрече с акимом Ерболатом Дасаевым также заявила, что на сегодня ОСИ не может функционировать из-за отсутствия документов. По ее словам, 240 квартир на сегодня не могут платить комуслуги.

Ерболат Досаев ответил, что единственный правильный путь - это обращаться в суд. Он заявил, что на сегодня Правительство рассматривает законопроект об ОСИ.

«Я дам поручение районному акимату. Поговорим с застройщиками и управляющими компаниями, чтобы они подготовили необходимые документы. Мы должны все делать по закону», - сказал аким.

В акимате напомнили, что в соответствии с правилами содержания общего имущества объекта кондоминиума, утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 19 февраля 2015 года предусмотрено, что председатель ОСИ или доверенное лицо простого товарищества с момента создания юридического лица либо образования простого товарищества или при изменении формы управления объектом кондоминиума направляет в течение трех рабочих дней кооперативу собственников помещений (квартир) или управляющим жилыми домами (менеджерам) уведомление по форме согласно приложению 3 Правил.

«Если орган управления (ОСИ, КСК и другие) отказывается в добровольной передаче документации, то жильцы вправе обратиться в судебные органы, так как согласно статьи 8 Закона РК «О жилищных отношениях» споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом», - заметили в акимате.

Также в акимате для получения акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности рекомендовали обратиться непосредственно к поставщикам коммунальных услуг.

Недавно Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решения проблемы благоустройства городов. По словам Главы государства, реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

Вчера Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал возможные законодательные изменения в части механизма деятельности объединений собственников имущества (ОСИ).