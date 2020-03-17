КСК Алматы призвали проводить ежедневную санитарную очистку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Региональный штаб Алматы призывает КСК города усилить меры противодействия COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках исполнения Указа Главы государства «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на территории города Алматы реализуется план «Б» , нацеленный на обеспечение жизнедеятельности и безопасности города.

На сегодня в Алматы согласно плану реализуются усиленные санитарно-профилактические и противоэпидемические меры.

«Идет системная работа по дезинфекции очагов COVID-19. Организовано регулярное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественных местах, учреждениях, общественном транспорте. Акиматом ведется работа по обеспечению мест массового пребывания горожан санитайзерами и кожными антисептиками. Особое значение в работе по недопущению распространения коронавирусной инфекцией имеет профилактика, а также своевременное информирование медицинских служб, в случае появления симптомов заражения COVID-19», - сообщили в пресс-службе акимата города.

В свою очередь, региональный штаб по городу Алматы призывает КСК, активных горожан города проводить ежедневную санитарную очистку общедоступных мест во дворах, домах, прежде всего, подъездов, поручней, лифтов.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty.