КСИР заявил об ответном ударе по базам США на Ближнем Востоке

КСИР нанес удары по американским военным базам в Ближневосточном регионе в ответ на атаки США на Иран. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— В ответ на вторжение армии США в южные части нашей страны под предлогом ответа на уничтожение вертолета. Корпус стражей исламской революции нанес удары по некоторым базам США в регионе, — приводит фрагмент заявления штаба агентство Mehr.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache.