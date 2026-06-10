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    КСИР заявил об ответном ударе по базам США на Ближнем Востоке

    КСИР нанес удары по американским военным базам в Ближневосточном регионе в ответ на атаки США на Иран. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Анадолу

    — В ответ на вторжение армии США в южные части нашей страны под предлогом ответа на уничтожение вертолета. Корпус стражей исламской революции нанес удары по некоторым базам США в регионе, — приводит фрагмент заявления штаба агентство Mehr.

    Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache.

    Ближний Восток Иран Ракетные удары Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Сара Болат
    Сара Болат
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