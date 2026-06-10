США наносят удары по Ирану в ответ на сбитый в Ормузском проливе вертолет Apache

США нанесли удары по Ирану после того, как президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в сбитии американского вертолета над Ормузским проливом, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Американские военные начали удары во вторник в 17:00 по восточному времени в ответ на сбитие вертолета, сообщило Центральное командование США (Centcom).

— Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию, — говорится в заявлении Centcom.

Axios сообщает со ссылкой на официального представителя США, что американские военные нанесли удары по нескольким иранским системам противовоздушной обороны и радарам.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Иран накануне сбил в районе Ормузского пролива американский боевой вертолет Apache.

— Наша прекрасная армия только что проинформировала меня, что прошлым вечером иранцы сбили один из наших очень высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования Ормузского пролива, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Там было два пилота, оба целы и невредимы. Тем не менее, Соединенным Штатам необходимо ответить на эту атаку.

В интервью ABC News Трамп предупредил, что ответные удары по Ирану будут «очень сильными».