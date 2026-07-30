КСИР заявил об уничтожении двух ангаров с беспилотниками и топливного склада США в Кувейте
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе по американской авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте, передает Kazinform со ссылкой на агентство Tasnim.
По данным пресс-службы КСИР, удар был нанесен утром 30 июля в рамках операции «Наср-2».
В результате атаки, как утверждается, были уничтожены два ангара для беспилотной авиации и резервуар с авиационным и вертолетным топливом.
КСИР также заявил, что удары по американским объектам в регионе будут продолжены.
Ранее сообщалось о том, что США нанесли удары по десяткам объектов в Иране.