КСИР заявил об уничтожении двух ангаров с беспилотниками и топливного склада США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударе по американской авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте, передает Kazinform со ссылкой на агентство Tasnim .

По данным пресс-службы КСИР, удар был нанесен утром 30 июля в рамках операции «Наср-2».

В результате атаки, как утверждается, были уничтожены два ангара для беспилотной авиации и резервуар с авиационным и вертолетным топливом.

КСИР также заявил, что удары по американским объектам в регионе будут продолжены.

Ранее сообщалось о том, что США нанесли удары по десяткам объектов в Иране.







