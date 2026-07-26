КСИР представил данные о потерях США в результате ударов Ирана

Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что за 15 дней боевых действий иранские военные уничтожили 11 американских истребителей и вертолетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Tasnim.

По данным иранского информагентства, представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби сообщил, что речь идет об ударах, нанесенных вооруженными силами Ирана с 8 по 22 июля.

Как утверждает представитель КСИР, в результате атак также были поражены 17 американских разведывательных и боевых беспилотников. Восемь из них, по его словам, были новыми и находились в ангаре.

Кроме того, иранская сторона заявила о поражении истребителя F-15, самолета морской разведки P-8, военно-транспортного самолета C-17, восьми самолетов-заправщиков и четырех тяжелых вертолетов.

По словам Мохебби, удары также наносились по объектам противовоздушной обороны, радиолокационным станциям, центрам управления и связи, складам вооружений и топлива, ремонтным комплексам и другой военной инфраструктуре США в регионе.

В частности, представитель КСИР заявил о поражении четырех комплексов ПВО Patriot, шести радиолокационных станций этих систем, семи центров управления и контроля, восьми систем обнаружения и раннего предупреждения, а также ряда объектов противоракетной обороны.

Среди пораженных объектов иранская сторона также назвала ангары для беспилотников MQ-9 и истребителей F-15, четыре пусковые установки HIMARS, шесть ракетных пусковых площадок, топливные хранилища, склады вооружений и центры материально-технического обеспечения.

Помимо этого, КСИР заявил об ударе по центру обработки разведывательных данных и центру искусственного интеллекта, включая базу обработки данных, которая, как утверждается, принадлежала компании Amazon.

Американская сторона приведенные данные о потерях техники и военной инфраструктуры официально не подтверждала. Независимого подтверждения заявлений КСИР также нет.

Ранее Палата представителей США одобрила резолюцию о выводе американских войск из зоны боевых действий с Ираном, выступив против президента Дональда Трампа.



