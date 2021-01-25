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    00:05, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Крытые рынки не будут работать в выходные и праздничные дни в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения продлен карантин и ограничительные меры. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача региона Н.Нышанова, утверждены нормы порядка и меры, связанные с передвижением граждан в общественных местах и графиком работы социальных и бизнес – объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    С 15 января текущего года деятельность крытых рынков приостановлена в выходные и праздничные дни. Они будут работать в будние дни с 09:00 до 19:00. Также разрешено работать придомовым магазинам с 09:00 до 23:00 часов. А скотные рынки, с усилением санитарно-дезинфекционного режима, разрешены к работе только по средам.

    Объекты, работающие в режиме доставки и общественного питания, приостанавливают свою работу в выходные и праздничные дни. Разрешено обслуживание с понедельника по пятницу с 09:00 до 23:00. Также необходимо соблюдать санитарно-дезинфекционный режим, социальную дистанцию в два метра. А деятельность объектов в сфере торговли, в том числе киосков по реализации выпечки, фаст-фуда, мороженого, напитков, разрешена с 09:00 до 23:00 часов с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом. Строительные объекты, оптики, цветочные магазины и зоомагазины будут работать в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни их деятельность будет приостановлена.

    Кроме того, деятельность объектов косметологии, салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, кроме объектов, работающих в режиме самовывоза и доставки (до 4 кв. м на 1 посетителя, по предварительной записи, ведение журнала записи, нумерация и подшивка журнала записи), разрешена с 09:00 до 21:00 часов.

    Деятельность бань и саун разрешена с 10:00 до 21:00 часов при вместимости не более 50%, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни их деятельность будет прекращена. Работа дежурных групп детских дошкольных учреждений разрешена в количестве не более 15 человек.

    Фитнес-центры и спортивно-оздоровительные центры работают по предварительной записи, вместимостью не более 30%, площадью не менее 5 квадратных метров на одного человека. Такие объекты также не работают в выходные и праздничные дни.

    Напомним, 15 января вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области Нурбека Нышанова «О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области».


    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область Регионы Казахстана Минздрав РК
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