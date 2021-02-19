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    17:58, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Крыши, остановки, деревья – разрушения от урагана в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сильный ураганный ветер в Таразе сносит крыши домов, остановки и валит деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Социальные сети полны видео- и фотофиксаций разрушений – слетающие прямо на машины крыши домов, повалившиеся деревья, усыпанные ветками и мусором тротуары. На видео представители департамента полиции города Тараза обращаются к жителям с просьбой быть осторожными и ставить свои автомобили в безопасные места.

    Отметим, что накануне 18 февраля департамент по ЧС Жамбылской области разослал СМС-предупреждения о надвигающемся урагане с порывами ветра до 30 м/с.

    Как рассказали корреспонденту в пресс-службе ДЧС региона, на территории области днем 19 февраля дует сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

    «В Таразе наблюдаются порывы ветра до 28 метров в секунду. На данный момент поступило сообщение о срыве крыши в 15-м микрорайоне. Там ветром сорвало кровлю с 5-этажного жилого дома площадью 1 500 квадратных метров при общей площади дома 1 690 квадратных метров», - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Сауле Мунатаева.

    Этот дом 2020 года постройки. Крыша, пролетев около 300 метров, упала во двор дома №14. В результате повреждено три балкона в соседнем 14-м доме и 4 легковых автомобиля.

    «По проспекту Жамбыла произошел срыв кровли с 5-этажного жилого дома на площади 260 квадратных метров при общей площади 1 890 квадратных метров. Дом 1968 года постройки», - дополнила Сауле Мунатаева.

    По данным ДЧС Жамбылской области, 20 февраля в регионе ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные. Ведомство просит всех жителей области соблюдать меры безопасности, при сильном ветре не выходить из помещений, при сильных осадках быть бдительными и соблюдать меры осторожности.



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    Погода Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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