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    17:58, 31 Май 2021 | GMT +6

    Крыша жилой двухэтажки обрушилась в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из алматинских двухэтажных домов обрушилась крыша, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате Бостандыкского района сообщили, что произошло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир по адресу: бульвар Бухар жырау, дом 67. Дом двухподъездный, в нем имеется 11 квартир. Он 1956 года постройки.

    «В квартире, где произошло обрушение живут 6 человек, из них четверо взрослых и двое детей. На момент происшествия детей не было. В первом подъезде - 4 квартиры и 2 офиса, во втором подъезде офис и 4 квартиры. После произошедшего обрушения потолочного перекрытия в дома №67 по ул. Бухар Жырау аппаратом акима района осуществлено переселение жителей квартиры №5 (2 этаж) в количестве 4 человека в гостиницу «Атакент». Квартиры №4, 6 пустуют», - отметили в акимате района.


    Сообщается, что 31 мая управлением градостроительного контроля производится обследование обрушившегося потолка путем привлечения специалистов лицензированной организации для определения технического состояния потолка и кровли дома для дальнейшего проведения строительно-восстановительных работ.

    Фото:с фейсбук Шолпан Али
    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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