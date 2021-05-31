Крыша жилой двухэтажки обрушилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из алматинских двухэтажных домов обрушилась крыша, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Бостандыкского района сообщили, что произошло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир по адресу: бульвар Бухар жырау, дом 67. Дом двухподъездный, в нем имеется 11 квартир. Он 1956 года постройки.

«В квартире, где произошло обрушение живут 6 человек, из них четверо взрослых и двое детей. На момент происшествия детей не было. В первом подъезде - 4 квартиры и 2 офиса, во втором подъезде офис и 4 квартиры. После произошедшего обрушения потолочного перекрытия в дома №67 по ул. Бухар Жырау аппаратом акима района осуществлено переселение жителей квартиры №5 (2 этаж) в количестве 4 человека в гостиницу «Атакент». Квартиры №4, 6 пустуют», - отметили в акимате района.

Сообщается, что 31 мая управлением градостроительного контроля производится обследование обрушившегося потолка путем привлечения специалистов лицензированной организации для определения технического состояния потолка и кровли дома для дальнейшего проведения строительно-восстановительных работ.

с фейсбук Шолпан Али