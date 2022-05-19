19 Мая 2022 18:15

«Крыш» и рейдерства не должно быть в стране – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если бизнес готов работать честно, нужно поддержать его, помочь встроиться в новую модель национальной экономики. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в стране не должно быть никаких так называемых «крыш» и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил о том, что продолжит политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех.

«Никакого перераспределения «хлебных мест» и должностей не допустим», - подчеркнул Президент.