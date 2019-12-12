Крымбек Кушербаев вручил государственные награды и премии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде Государственный секретарь Крымбек Кушербаев по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева торжественно вручил государственные награды деятелям культуры, науки, образования, здравоохранения, представителям производственной сферы, а также дипломы и нагрудные знаки лауреатам Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Государственные награды и премии – это высокая оценка за ваш созидательный труд, знания, мужество и огромное стремление сделать нашу страну богатой, умной и конкурентоспособной в мире», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.Государственный секретарь поздравил награжденных с высокими наградами и пожелал дальнейших успехов и новых достижений.