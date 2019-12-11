Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Комиссия рассмотрела вопросы соблюдения законности в сфере водных ресурсов и выполнения поручения Главы государства по защите бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования .

На заседании заслушаны отчеты руководителей Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства по противодействию коррупции, Министерства финансов, Министерства национальной экономики, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также НПП «Атамекен».

В ходе обсуждения члены Комиссии обратили внимание на системные недостатки в работе Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, которые привели к существенному снижению качества водообеспеченности в республике. В частности, 42% гидротехнических сооружений находятся в аварийном состоянии, остро стоит проблема сокращения потерь в магистральных водопроводах, реабилитации и строительства новой инфраструктуры.

В текущем году в ходе проверок деятельности Комитета и его структурных подразделений выявлены многочисленные факты хищений, финансовых нарушений, неэффективного планирования и использования бюджетных средств. По результатам внесено 26 представлений об устранении нарушений законности, начаты досудебные расследования по 25 фактам на общую сумму ущерба более 8 млрд. тенге. За последние годы Агентством по противодействию коррупции зарегистрирован целый ряд коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками Комитета и его подведомственных организаций, все они привлечены к уголовной ответственности.

В целях пресечения подобных коррупционных правонарушений отмечена важность проведения антикоррупционной работы в рамках проектного офиса «Адалдық алаңы», который специально создан для широкого внедрения принципов прозрачности, открытости, добропорядочности и осуществления общественного контроля в республике.

По вопросу реализации конституционного права на свободу предпринимательства Государственный секретарь Крымбек Кушербаев отметил, что проведены масштабные законодательные реформы в сфере контрольно-надзорной деятельности.

В этой связи сокращена регистрация уголовных дел в отношении субъектов предпринимательства, гуманизировано административное и уголовное законодательство, а также предусмотрены нормы, направленные на декриминализацию налоговых правонарушений.

Кроме того, в республике снизилось количество незаконных проверок, введена система оценки управления рисками и разработана информационная система «ЕРСОП», позволяющая исключить человеческий фактор и самостоятельно определить субъекты проверки. Активно ведется работа по пресечению фактов незаконного вмешательства госорганов в деятельность малого и среднего бизнеса, что позволило защитить права более тысяч предпринимателей. Во всех регионах страны открыты фронт-офисы, обеспечивающие антикоррупционное сопровождение бизнес-проектов.

Решением Комиссии государственным органам поручено обеспечить эффективную координацию работы правоохранительных органов по проверке соблюдения законности при реализации проектов в сфере управления водными ресурсами, также проработать вопрос разработки методических рекомендаций по разграничению фактов рейдерства от гражданско-правовых отношений в вопросах защиты бизнеса. По итогам заседания члены Комиссии рекомендовали усовершенствовать вопросы цифровизации контрольно-надзорной деятельности и проводить широкую информационную работу среди населения по противодействию коррупции.