Крымбек Кушербаев провел заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании рассмотрены основные итоги деятельности Проектного офиса, подкомиссий, рабочих групп и региональных филиалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий за 2021 год и определены приоритетные направления работы на 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия с докладами выступили заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и другие.

Также о проведенной работе с закрытыми фондами доложили Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, заместитель председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билисбеков.

Председатель Госкомиссии Крымбек Кушербаев отметил, что на сегодняшний день сформирована целостная организационная структура Государственной комиссии в центре и в регионах, разработана методическая база, определен единый подход к исследовательской деятельности, выстроена целевая информационная стратегия, налажена системная изыскательская работа в государственных, ведомственных и зарубежных архивах.

На заседании был презентован электронный портал Государственной комиссии, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий и информацию о деятельности ее структур.

Члены Госкомиссии доложили о сформированных специальных фондах по вопросам репрессий в государственных архивах, развитии международного сотрудничества со странами СНГ и Европейского союза.

По итогам заседания Правительству, руководителям центральных и местных исполнительных, а также правоохранительных органов были даны конкретные поручения по приоритетным направлениям работы на 2022 год, включающие организацию аналитической и экспертной оценки накопленного архивного материала, обеспечение исследовательской работы в регионах и расширение издательской деятельности Госкомиссии.