+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крымбек Кушербаев провел заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

23 Декабря 2021 16:58
Поделиться:
Крымбек Кушербаев провел заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании рассмотрены основные итоги деятельности Проектного офиса, подкомиссий, рабочих групп и региональных филиалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий за 2021 год и определены приоритетные направления работы на 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Вопросы поставки вакцины Pfizer в Казахстан прокомментировал помощник Госсека США

В ходе мероприятия с докладами выступили заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и другие.

Также о проведенной работе с закрытыми фондами доложили Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, заместитель председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билисбеков.

Председатель Госкомиссии Крымбек Кушербаев отметил, что на сегодняшний день сформирована целостная организационная структура Государственной комиссии в центре и в регионах, разработана методическая база, определен единый подход к исследовательской деятельности, выстроена целевая информационная стратегия, налажена системная изыскательская работа в государственных, ведомственных и зарубежных архивах.

На заседании был презентован электронный портал Государственной комиссии, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий и информацию о деятельности ее структур.

Члены Госкомиссии доложили о сформированных специальных фондах по вопросам репрессий в государственных архивах, развитии международного сотрудничества со странами СНГ и Европейского союза.

По итогам заседания Правительству, руководителям центральных и местных исполнительных, а также правоохранительных органов были даны конкретные поручения по приоритетным направлениям работы на 2022 год, включающие организацию аналитической и экспертной оценки накопленного архивного материала, обеспечение исследовательской работы в регионах и расширение издательской деятельности Госкомиссии.

Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Акорда   #Общество   #Крымбек Кушербаев  
Поделиться:
Новости по теме
Вопросы поставки вакцины Pfizer в Казахстан прокомментировал помощник Госсека США
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
3 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
5 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
6 Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Читайте также
В чем уникальность книги «Штрихи к портрету», основанной на интервью Елбасы
Молодые казахстанцы называют семью, здоровье и дружбу ключевыми ценностями
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив