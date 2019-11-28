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Крымбек Кушербаев принял участие в расширенном заседании Совета АНК

28 Ноября 2019 16:14
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Крымбек Кушербаев принял участие в расширенном заседании Совета АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В заседании также участвовали депутаты Парламента, руководители государственных органов, члены АНК, представители республиканских и региональных этнокультурных объединений, заведующие секретариатами региональных ассамблей, члены Научно-экспертного совета, представители СМИ.

В своем выступлении К. Кушербаев отметил, что обеспечение единства народа всегда было и остается важнейшим приоритетом государственной политики. По его словам, Ассамблея народа Казахстана играет ключевую роль в достижении этой цели.

Государственный секретарь в числе приоритетных задач Ассамблеи на предстоящий период назвал реализацию Послания Главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», проведение на высоком уровне в 2020 году мероприятий, посвященных 25-летию АНК, а также усиление научно-аналитического обеспечения.

В ходе заседания были рассмотрены ход исполнения поручений Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева, данных на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, итоги общественной аккредитации этнокультурных объединений, а также опыт работы АНК Шымкента по реализации программы «Рухани жаңғыру».

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Ключевые слова: Акорда, АНК, Рухани жаңғыру,
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