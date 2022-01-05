Крымбек Кушербаев освобожден от должности Госсекретаря РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Кушербаев Крымбек Елеуович освобожден от должности Государственного секретаря Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.







