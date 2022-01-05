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Крымбек Кушербаев освобожден от должности Госсекретаря РК
5 Января 2022 07:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Кушербаев Крымбек Елеуович освобожден от должности Государственного секретаря Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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