Крымбек Кушербаев: Необходимо продолжить институциональное и инфраструктурное укрепление АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд конкретных задач для Ассамблеи народа Казахстана обозначил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Крымбек Кушербаев, Ассамблея должна и далее развиваться как системообразующий институт и ключевой элемент государственной политики по укреплению общественного согласия и единства.

«На первый план выдвигается главная задача - обеспечить функционирование Ассамблеи как, в первую очередь, механизм массовой общественной коммуникации с выходом на широкие социальные информационные площадки населения, общественных организаций, этнокультурных объединений. На основе качественной, информационно-разъяснительной работы важно обеспечить глубокую трансформацию массового общественного сознания по вопросам единства общества, на котором базируется независимость. Внедрение позитивных установок и снятие негативных стереотипов в отношении этнического многообразия, построения общества на гражданских началах. Прежде всего, необходимо организовать системную работу по разъяснению и внедрению принципов государственной политики на новом этапе развития идентичности и единства, обозначенных на 29-сессии Ассамблеи, а также по широкому просвещению населения в этой сфере», - рассказал Крымбек Кушербаев в ходе расширенного заседания Совета АНК.

Вторым основным направлением работы Ассамблеи, как отметил Госсекретарь, станет реализация практических мер, разнообразных и многоформатных социальных проектов Ассамблеи.

«Основной акцент в деятельности Ассамблеи предлагается сделать на следующих направлениях. Необходимо продолжить институциональное и инфраструктурное укрепление Ассамблеи и системы государственной политики в межэтнической сфере. Особое внимание будет уделено активизации работы в молодежном составе Ассамблеи в целом, молодежном крыле этнокультурных объединений - движению «Жаңғыру жолы». Будет пересортирована и актуализирована работа всех общественных институтов Ассамблеи - совета общественного согласия, совета матерей, научно-экспертного совета, клубу журналистов и других структур», - отметил К. Кушербаев.

Напомним, в столице проходит расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.