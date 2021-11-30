Крымбек Кушербаев: Ларри Кинг - это американский Сауытбек Абдрахманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная научно-практическая конференция «Интеграция культуры, образования, науки и современной медиакоммуникации», посвященная 70-летнему юбилею депутата Мажилиса, лауреата государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, заслуженного деятеля Казахстана, видного писателя Сауытбека Абдрахманова состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, государственный деятель Мырзатай Жолдасбеков, советник Президента РК Бауыржан Омаров, ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, профессор, доктор филологических наук Серик Негимов, председатель республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, руководители государственных органов, общественные деятели, профессорско-преподавательский состав ЕНУ .

«Сауытбек Абдрахманов - один из уважаемых граждан, внесших неоценимый вклад в создание независимого Казахстана и обогащение сферы духовности, человек, оставшийся в истории нашего молодого государства в качестве министра информации страны, главы главного издания. За 70 лет Сауытбек Абдрахманов стал государственным и общественным деятелем, мудрым политиком, талантливым писателем», - рассказал государственный деятель Крымбек Кушербаев, отметив, что творчество Сауытбека Абдрахманова оценено по достоинству, отмечено государственной премией.

«Стал народным избранником. Изучив тонкости перевода, природу произведений Пушкина, стал ученым-литературоведом. Я считаю, что проведение международной конференции вполне уместно, учитывая вклад Сауытбека Абдрахманова», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

«Саукен - человек, который с раннего возраста включился в общественную жизнь страны. Повидал весь мир. Объездил 61 страну мира, написал интересные репортажи и очерки. Делал интервью со многими главами государств. Отдельно можно выделить интервью с Елбасы. Коллеги отмечают, что он является корифеем жанра интервью. Всемирно известный Ларри Кинг был мэтром жанра интервью. Нашего Саукена можно назвать казахским Ларри Кингом. Но это немного узко, и в идеале: «Ларри Кинг - это американский Сауытбек Абдрахманов», - считает К. Кушербаев.

Отметим, что Сауытбек Абдрахманов долгие годы возглавлял АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан». Был министром информации РК. Является депутатом шестого, седьмого созыва, избранным от Ассамблеи народа Казахстана, а также руководителем депутатской группы АНК в Мажилисе Парламента.