Кружки по культуре и искусству откроют в школах Узбекистана

В школах Узбекистана с нового учебного года начнут работать четыре новых направления, призванные раскрыть творческий потенциал учащихся, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана, занятия будут организованы по направлениям: «Дутар», «Национальный танец», «Юные барабанщики» и «Изобразительное искусство».

Таким образом, школьники смогут заниматься игрой на дутаре и дойре, национальными танцами, а также изобразительным искусством.

Школьники будут изучать выбранное направление два часа в неделю. Обучение рассчитано на 72 часа.

Ранее сообщалось, что Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему образования.

Мы также писали о том, что Казахстан и Узбекистан договорились развивать партнерство в образовании.