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    Кружки по культуре и искусству откроют в школах Узбекистана

    В школах Узбекистана с нового учебного года начнут работать четыре новых направления, призванные раскрыть творческий потенциал учащихся, передает агентство Kazinform. 

    Кружки по культуре и искусству откроют в школах Узбекистана
    Фото: Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана

    Как сообщает Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана, занятия будут организованы по направлениям: «Дутар», «Национальный танец», «Юные барабанщики» и «Изобразительное искусство». 

    Таким образом, школьники смогут заниматься игрой на дутаре и дойре, национальными танцами, а также изобразительным искусством.

    Школьники будут изучать выбранное направление два часа в неделю. Обучение рассчитано на 72 часа.  

    Ранее сообщалось, что Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему образования

    Мы также писали о том, что Казахстан и Узбекистан договорились развивать партнерство в образовании. 

    Культура В мире Узбекистан Искусство школа
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор