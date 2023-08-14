Крушения поездов в США: причины частых аварий на железных дорогах

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Сохраняющаяся проблема схода с рельсов поездов в США усилило внимание властей к вопросам безопасности в железнодорожной отрасли. В чем причины и какие были приняты меры изучал собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Что из себя представляют железнодорожная отрасль США?

Железные дороги США играют важную роль в транспортной системе страны, которые осуществляют около 40% грузовых перевозок и имеют преимущество над другими видами транспорта, т.к. низкий уровень заторов на пути, расхода топлива, выбросов парниковых газов, стоимости логистики и расходов на обслуживание.

Американская железнодорожная инфраструктура имеет протяженность более 225 тыс. километров (140 тысяч миль). Особенностью является то, что железные дороги преимущественно принадлежат частным грузовым железнодорожным компаниям (Norfolk Southern Corp., Union Pacific Corp., CSX Transportation Corp., Kansas City Southern, BNSF Railway, Canadian National), которые контролируют и обслуживают 85% железных дорог. Оставшиеся 15% магистралей (21,4 тысяч миль, из которых примерно 70% арендуется у частных компаний) принадлежит государственному оператору пассажирских перевозок «Amtrak».

Вместе с тем, участившиеся железнодорожные инциденты в Соединенных Штатах, в том числе сход поездов с рельс, достигают огромных масштабов и преимущественно связаны с грузовыми железнодорожными перевозками.

Согласно федеральным данным, в 2022 году поезда сходили с рельсов 1164 раза, а в 2021 году - 1095 раз. Несмотря на то, что данная тенденция идет к снижению по сравнению с 1979 годом – 7482 и 1980 годом – 6442, эти показатели аварий на железной дороге остаются высокими и несут риски не только здоровью людей, но и окружающей среде.

Только с января по апрель месяц текущего года произошло свыше 40 сходов с рельс поездов в 32 штатах, что наглядно продемонстрировано на карте.

Справочно: Аляска (январь), Вашингтон (март), Орегон (февраль, март), Монтана (апрель), Айдахо (январь, апрель), Невада (апрель), Калифорния (март), Аризона (март, апрель), Колорадо (февраль, март, апрель), Нью-Мексико (февраль), Небраска (февраль), Канзас (март), Северная Дакота (март), Оклахома (март), Миннесота (март), Луизиана (январь), Техас (февраль), Алабама (март, апрель), Джорджия (январь), Флорида (февраль), Южная Каролина (январь, февраль), Кентукки (март), Западная Вирджиния (март), Огайо (январь, февраль, март), Пенсильвания (апрель), Мичиган (февраль), Делавэр (январь), Нью-Джерси (март), Массачусетс (март), Мэн (март, апрель).

Несмотря на продолжающиеся аварии, железнодорожные перевозчики продолжают настаивать на безопасности своих транспортных систем. По данным главного лоббистского грузовых железных перевозок «Ассоциации американских железных дорог» (AAR), около 99,9% опасных грузов достигают места назначения без происшествий.

Представитель торговой группы AAR Джессика Каханек сообщила, что около 60% всех железнодорожных аварий происходят на станциях, где выполняются более сложные операции и используются более низкие скорости, что, как правило, приводит к минимальному ущербу. Более половины из них вызваны человеческим фактором.

Однако, вышеуказанные заявления противоречат статистике, согласно которой только в 2022 году железнодорожные операторы сообщили о 337 утечках или разливах опасных материалов, 32 из которых были классифицированы как «серьезные».

Внимание властей США к безопасности в железнодорожной отрасли привлекла крупная авария 3 февраля т.г. поезда компании «Norfolk Southern» у населенного пункта Восточная Палестина в штате Огайо, где 38 вагонов сошли с рельсов, в том числе 11 цистерн с токсичным и взрывоопасным веществом – винилхлорид, что представляло опасность для местных жителей, флоры и фауны.

Так, что является причиной схода поездов с рельсов?

На снижение уровня безопасности в железнодорожной отрасли США влияют несколько факторов:

Первое, плохое техническое обслуживание железных дорог.

Железнодорожная отрасль стала одним из наиболее монополизированных секторов в экономике США. Кроме того, в последние годы железные дороги в значительной степени перешли под контроль финансистов с Уолл-стрит, которые увеличили краткосрочные прибыли за счет ухудшения качества обслуживания, давления на работников и снижения безопасности.

Так, частные железнодорожные компании сократили свои основные расходы на оплату труда и льгот рабочих, внедрили точное расписание движения поездов, ограничили количество поездов за счет увеличения длины составов.

Общая занятость в декабре 2020 года была на 10,4% ниже, чем годом ранее, хотя совокупные объемы перевозок в США в 2020 году были на 5% выше, чем в 2019 году.

В сентябре 2021 года председатель Совета по наземному транспорту (STB) Мартин Оберман подверг критике частные железнодорожные компании, которые выплатили 196 млрд долларов в виде дивидендов и выкупа акций с 2010 года, при этом за тот же период времени потратили всего 150 млрд долларов на техническое обслуживание и эксплуатацию инфраструктуры железных дорог.

Второе, недостаток квалифицированных кадров и ошибки операторов.

Генеральный директор Ассоциации железнодорожных пассажиров (RPA) и член комитета по безопасности железных дорог и пассажиров, а также опасных материалов Джим Мэтьюз отметил, что реальность такова, что железнодорожные сообщения не так безопасны, как должны быть. Это связано с сверхдлинными поездами и очень малочисленными экипажами, что способствует максимальной прибыли компаниям.

Численность работников железнодорожной отрасли резко сократилась с более чем 1 млн человек в 1950-х годах до менее чем 150 тыс. рабочих в 2022 году. Причинами выступают ряд факторов:

- крупные частные железнодорожные компании сокращают персонал для получения более высокой прибыли.

Так, в служебной записке Совета по наземному транспорту в апреле 2022 года была выражена обеспокоенность по поводу того, что крупные железнодорожные компании сокращают свой рабочий персонал до минимума в целях снижения затрат. За последние 6 лет было сокращено рабочих на 29%, то есть около 45 тыс. сотрудников. В результате на многих участках сетей железных дорог отсутствует достаточное количество сотрудников.

- ухудшение условий труда, что также ведет к сокращению штата рабочих.

Президент департамента транспортных профессий Американской федерации труда - Конгресса производственных профсоюзов (AFL-CIO) Грег Риган отметил, что потеря рабочих мест в последние годы совпадает с рекордными прибылями железнодорожных корпораций, что стало движущей силой ухудшения условий труда на железных дорогах США.

Так, введение в 2015 году расписания движения железных дорог, увеличило прибыль компаниям за счет ухудшения безопасности рабочих и надлежащих проверок. Это связано с тем, что работники испытывают сильное напряжение из-за изнурительных графиков, что ведет к сокращению их штата.

Кроме того, внедрение отдельными кампаниями («BNSF») бальной системы посещаемости вынуждает работников железнодорожной сферы выходить на работу усталыми или больными.

Генеральный секретарь организации «Railroad Workers United» Рон Каминкоуотметил, что «Без изменения условий труда, без улучшения графика, без увеличения количества выходных, без улучшения баланса между работой и личной жизнью железная дорога пострадает».

Третье, нормативно-правовая база США.

Сторонники антимонопольного законодательства утверждают, что Закон о железных дорогах Стаггерса (Staggers Rail Act) снизил конкуренцию в железнодорожной отрасли и как следствие это ведет к потери рабочих мест.

Кроме того, в декабре 2022 года Президент США Дж.Байден подписал закон, запрещающий бастовать профсоюзам железнодорожников из-за отсутствия оплачиваемого отпуска по болезни. Критики утверждают, что этот шаг сохранит опасно низкий уровень укомплектования персонала в компаниях по грузовым железнодорожным перевозкам.

В отчете Национального совета по безопасности на транспорте был сделан вывод, что вероятной причиной крушения поезда в штате Огайо (3 февраля т.г.) был перегретый подшипник колеса на железнодорожном вагоне (123 градуса по Цельсию). Расстояние между детекторами температуры на железнодорожном участке составляло 19 миль. По словам чиновников, расстояние между датчиками «горячих ящиков» и температура, при которой они вызывают срабатывание сигнализации (на момент аварии), не регулировались федеральным законом. По некоторым оценкам, если бы расстояние между датчиками было меньше, то аварии возможно можно было избежать.

В-четвертых, многие аналитики согласны с тем, что государственной компании по пассажирским перевозкам требуется больше средств для обслуживания инфраструктуры.

На шесть частных грузовых железнодорожных компании приходится 94% доходов всей отрасли, в то время как государственная пассажирская компания «Amtrak» испытывает финансовые затруднения в течении всей своей 52-летней истории. Компания получает доход от продажи билетов и осуществляет свою деятельность даже в убыточных регионах страны. «Amtrak» компенсирует свои операционные убытки за счет федеральных грантов, финансируемых налогоплательщиками. В этой связи государственная компания испытывает недостаток денежных средств для ремонта своих железных дорог на сумму около 45 млрд долларов.

Меры властей США

Сложившаяся сложная ситуация в железнодорожной сфере привело к ужесточению правил безопасности, направленное на повышение безопасности на железнодорожном транспорте.

Так, в марте т.г. Конгрессом принят к рассмотрению законопроект о безопасности на железных дорогах США, который направлен на повышение безопасности движения поездов в котором предусмотрены:

- резкое увеличение штрафов за нарушения техники безопасности с суммы в 225 тыс. долларов до 1% от годового операционного дохода железнодорожной компании, которое может составлять более 50 млн долларов;

- предписывает транспортным компаниям оплачивать дополнительное обучение персонала по реагированию на нештатные ситуации;

- установление детекторов «горячих ящиков» каждые 10 миль, чтобы дистанционно определять температуру колес движущихся поездов;

- предписывает комплектование бригады кондукторов-машинистов из двух человек на большинстве маршрутов грузовых поездов;

- финансирование исследований по созданию более безопасных вагонов-цистерн, которые используются для транспортировки опасных жидкостей.

Однако, многие железнодорожники отмечают, что указанных предложений недостаточно, утверждая, что дополнительные требования, такие как стандарты обучения и оплачиваемый отпуск по болезни, необходимы для создания более безопасной отрасли.

Другим эффективным механизмом можно считать присоединение американских железнодорожных компаний к «Конфиденциальной системе оповещения о закрытых звонках» (Confidential Close Call Reporting System - C3RS), к которой ранее они годами отказывались присоединяться.

Федеральное железнодорожное управление Департамента транспорта США спонсирует добровольную конфиденциальную программу, позволяющая железнодорожникам анонимно сообщать или подавать отчеты об инцидентах и опасных ситуациях не опасаясь дисциплинарных взысканий или увольнений.

Необходимо отметить, что такая система конфиденциального сообщения функционирует не только в Департаменте транспорта, но в Государственном департаменте США (МИД).

Согласно сообщению «The Wall Street Journal», 13 июля 2021 года 23 дипломата из посольства США в Афганистане предупредили госсекретаря Э.Блинкена по телеграмме, отправленной по конфиденциальному каналу Госдепартамента США для несогласных, о вероятном падении Кабула вскоре после истечения срока вывода американских войск из исламской страны.

Таким образом, можно резюмировать, что алчность частных железнодорожных компаний и несовершенство нормативно-правовой базы создают неблагоприятные условия для железнодорожников США, что отрицательно сказывается на безопасности в железнодорожной отрасли.

Принятие нового закона и механизмов должно способствовать повышению уровня безопасности на железных дорогах США.

Однако, нововведения властей США не затрагивают улучшения условий труда рабочих в железнодорожной отрасли, что является одним из важных факторов в предотвращении схода поездов в США.