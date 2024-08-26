Крушение судна у берегов Йемена: 13 мигрантов погибли, 14 пропали
У берегов города Таиз в Йемене перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибли 13 человек, еще 14 числятся в списках пропавших без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Судно следовало в Джибути, на борту были 25 выходцев из Эфиопии и двое – из Йемена.
- Среди погибших 11 мужчин и 2 женщины. Тела погибших были обнаружены на берегу Баб-эль-Мандеб около Аль-Шуры в районе Дубаб, - сообщает Международная организация ООН по миграции (МОМ).
Заместитель главы миссии МОМ в Йемене Мэтт Хубер подчеркнул, что последняя трагедия является ярким напоминанием об опасностях, с которыми мигранты сталкиваются на этом маршруте.
- Мы не можем нормализовать эти разрушительные потери. Вместо этого крайне важно прилагать коллективные усилия к тому, чтобы обеспечить защиту и поддержку мигрантов на протяжении всего их путешествия, - сказал Хубер.
Он также подчеркнул решимость МОМ и далее прилагать усилия к предотвращению подобных инцидентов и защите уязвимых мигрантов.
Ранее сообщалось, что борьба с нелегальной миграцией стала ключевой темой на саммите Европейского политического сообщества.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Анадолу.