Крушение судна у берегов Йемена: 13 мигрантов погибли, 14 пропали

У берегов города Таиз в Йемене перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибли 13 человек, еще 14 числятся в списках пропавших без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Судно следовало в Джибути, на борту были 25 выходцев из Эфиопии и двое – из Йемена.

- Среди погибших 11 мужчин и 2 женщины. Тела погибших были обнаружены на берегу Баб-эль-Мандеб около Аль-Шуры в районе Дубаб, - сообщает Международная организация ООН по миграции (МОМ).

Заместитель главы миссии МОМ в Йемене Мэтт Хубер подчеркнул, что последняя трагедия является ярким напоминанием об опасностях, с которыми мигранты сталкиваются на этом маршруте.

- Мы не можем нормализовать эти разрушительные потери. Вместо этого крайне важно прилагать коллективные усилия к тому, чтобы обеспечить защиту и поддержку мигрантов на протяжении всего их путешествия, - сказал Хубер.

Он также подчеркнул решимость МОМ и далее прилагать усилия к предотвращению подобных инцидентов и защите уязвимых мигрантов.

Ранее сообщалось, что борьба с нелегальной миграцией стала ключевой темой на саммите Европейского политического сообщества.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Анадолу.