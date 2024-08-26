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    10:18, 26 Август 2024 | GMT +6

    Крушение судна у берегов Йемена: 13 мигрантов погибли, 14 пропали

    Крушение судна у берегов Йемена
    Фото: freepik

    У берегов города Таиз в Йемене перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибли 13 человек, еще 14 числятся в списках пропавших без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Судно следовало в Джибути, на борту были 25 выходцев из Эфиопии и двое – из Йемена.

    - Среди погибших 11 мужчин и 2 женщины. Тела погибших были обнаружены на берегу Баб-эль-Мандеб около Аль-Шуры в районе Дубаб, - сообщает Международная организация ООН по миграции (МОМ).

    Заместитель главы миссии МОМ в Йемене Мэтт Хубер подчеркнул, что последняя трагедия является ярким напоминанием об опасностях, с которыми мигранты сталкиваются на этом маршруте. 

    - Мы не можем нормализовать эти разрушительные потери. Вместо этого крайне важно прилагать коллективные усилия к тому, чтобы обеспечить защиту и поддержку мигрантов на протяжении всего их путешествия, - сказал Хубер.

    Он также подчеркнул решимость МОМ и далее прилагать усилия к предотвращению подобных инцидентов и защите уязвимых мигрантов.

    Ранее сообщалось, что борьба с нелегальной миграцией стала ключевой темой на саммите Европейского политического сообщества.

     

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Анадолу.

    Теги:
    В мире Мигранты Происшествия Мировые новости Йемен
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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