Крушение самолета под Алматы: будет ли выплачена компенсация владельцу коттеджа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Bek Air выплатит компенсацию владельцу коттеджа при условии, если он предоставит соответствующие документы. Об этом сообщил глава компании Нурлан Жумасултанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Жумасултанов отметил, что при отсутствии этого строения, самолет и пассажиры остались бы невредимыми.

«Вы поймите, самолет в этой ситуации может сесть без шасси и двигателя. Если бы самолет не стукнулся об дом, то самолет был бы целым. На дом должны быть документы. Он (владелец – прим.редакции) должен предоставить документы: законно ли это или нет», - сказал глава компании авиакомпании Bek Air.

Ранее в Bek Air озвучили свою версию крушения самолёта.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.



