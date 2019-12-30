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Крушение самолета под Алматы: будет ли выплачена компенсация владельцу коттеджа

30 Декабря 2019 15:29
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Крушение самолета под Алматы: будет ли выплачена компенсация владельцу коттеджа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Bek Air выплатит компенсацию владельцу коттеджа при условии, если он предоставит соответствующие документы. Об этом сообщил глава компании Нурлан Жумасултанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Нурлан Жумасултанов отметил, что при отсутствии этого строения, самолет и пассажиры остались бы невредимыми.

«Вы поймите, самолет в этой ситуации может сесть без шасси и двигателя. Если бы самолет не стукнулся об дом, то самолет был бы целым. На дом должны быть документы. Он (владелец – прим.редакции) должен предоставить документы: законно ли это или нет», - сказал глава компании авиакомпании Bek Air.

Ранее в Bek Air озвучили свою версию крушения самолёта.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.



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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Еламан Турысбеков

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