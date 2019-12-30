Крушение самолета под Алматы: 6 человек все еще находятся в тяжелом состоянии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии находятся на сегодняшний день пострадавшие в авиакатастрофе, рассказали в управлении общественного здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в происшествии пострадали 68 человек, из них 51 были госпитализированы, в том числе 9 детей. После осмотра и оказания первичной медицинской помощи 7 человек направлены на амбулаторное наблюдение.

Всего скончались 12 человек, из них 8 - на месте происшествия, 2 - при транспортировке и 2 взрослых пациента умерли от полученных травм, несовместимых с жизнью в городской клинической больнице (ГКБ) №4.

«На текущий момент в стационарах находятся 37 пациентов, из них 6 – в стабильно тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней степени тяжести. Выписаны на амбулаторное наблюдение 7 взрослых пациентов из больницы скорой неотложной помощи (БСНП), 1 взрослый выписан из ГКБ № 4, 1 взрослый выписан из центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) и 2 взрослых выписаны из Алматинской многопрофильной клинической больницы (АМКБ) и 1 ребенок», - сообщили в управлении.

В разрезе стационаров: 8 детей - в Центре детской неотложной медицинской помощи; 17 взрослых - в ГКБ №4; 5 взрослых - в БСНП; 3 взрослых в Центральной городской больнице; 3 взрослых - в АМКБ; 1 пациент - в «Приват клиник».

В отделении реанимации стационаров находятся 6 пациентов (4 - ГКБ №4, 2 – АМКБ). Детей в реанимационном отделении нет, переведены в профильные отделения. Проведено 21 оперативное вмешательство, из них 2 операции детям. Медицинская помощь, диагностические обследования, лекарственное обеспечение обеспечены в полном объеме.

«Ежедневно проводятся консилиумы и консультации профильных специалистов городских и республиканских организаций городов Алматы и Нур-Султана. 28 и 29 декабря всех пациентов консультировали председатель правления Национального центра нейрохирургии, профессор С.К. Акшулаков и директор НИИ травматологии и ортопедии, профессор Н.Д. Батпенов», - добавили в ведомстве.

С пострадавшими и семьями погибших также работают 57 психологов, им оказывают консультативную помощь. Составлен график дежурств психологов.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет «Fokker-100» по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение . Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.