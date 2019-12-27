Крушение самолета под Алматы: 47 человек находятся в больницах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров прокомментировал состояние пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, хотелось бы выразить слова соболезнования родным и близким в авиакатастрофе. Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим задействованы 86 бригад Алматы и Алматинской области. По линии 103 вызов поступил в 7:43, бригада скорой помощи прибыла в течение 15 минут. Всего в происшествии пострадало 67 человек, из них 49 были госпитализированы, из них 9 детей, 5 человек после осмотра и оказания первичной медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Умерло 12 человек, из них 8 на месте происшествия, двое при транспортировке и двое взрослых пациентов умерли от полученных травм, несовместимых с жизнью», - сообщил Камалжан Надыров.





По его данным, сейчас в стационарах находятся 47 пострадавших, из них 8 – в крайне тяжелом состоянии, 38 – средней степени тяжести, 1 – средней степени, ближе к удовлетворительному состоянию.

Проведено 10 оперативных вмешательств взрослым и 2 операции детям. Госпитализация пациентов осуществлялась по нескольким клиникам:

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 6 пациентов, из них 1 после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. Состояние 5-ти пациентов оценивается как тяжелое, стабильное.

В Центре детской неотложной медицинской помощи доставлено 9 детей в сознании с политравмами, 7 - в тяжелом, стабильном состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести. 2 детям в связи с переломами нижних конечностей успешно проведены операции.

В Больницу скорой неотложной помощи доставлено 14 взрослых с политравмами, из них 2 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, 12 пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести.





В Городскую клиническую больницу № 4 доставлено 19 пациентов и 1 пациент обратился самостоятельно. К сожалению, в связи с травмами, несовместимые с жизнью 2 из них скончались.

В крайне тяжелом нестабильном состоянии находятся 8 пациентов, 9 пациентов - в состоянии средней степени тяжести.

В Центральную городскую клиническую больницу доставлено 5 пациентов в сознании, из них 2 после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у 3 - состояние средней степени тяжести.

«Также есть самостоятельное обращение в частную клинику - Приват клиник, состояние пациента оценивается средней степени тяжести, готовится к операции. Для лечения всех пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций. В стационарах города проводятся консилиумы силами профессорского и врачебного состава Алматы и Нур Султана», - добавил вице-министр.

По поручению министра из города Нур-Султана направлены для оказания помощи врачи травматологи, нейрохирурги, торакальный хирург. Из НИИ травматологии, научного центра нейрохирургии, а также Городской больницы №1 города Нур-Султана.

«Все стационары имеют достаточный запас лекарственных препаратов. Всем пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь. В городском центре крови обеспечен необходимый запас крови. Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают весь необходимый объем медицинской помощи. Полностью обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами», - заключил Камалжан Надыров.

Ранее главный врач ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» Абай Кусаинов рассказал о состоянии детей и о трогательном видео со спасением младенца, которое появилось в соцсетях.

Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.