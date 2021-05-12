Крушение самолета Bek Air: подсудимым вынесли приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районном суде Алматинской области вынесен приговор бывшим чиновникам и риэлтору, которые обвиняются в незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Троим дали по 3 года ограничения свободы, остальных приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело рассматривалось в отношении пятерых экс-чиновников - Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы и риелтора Нурайым Алданиш.

Риелтор уже несколько месяцев находится под стражей, а экс-чиновники – под домашним арестом.

Ранее, выступая с последним словом, все экс-чиновники признали свою вину полностью и раскаялись, только риелтор Нурайым Алданиш не признала свою вину.

Сегодня судом был оглашен приговор.

Экс-глава научно-производственного центра земельного кадастра Талгарского района Жарас Машимбаев получил 4 года ограничения свободы с лишением права занимать должность на госслужбе сроком на 7 лет. Но с учетом амнистии в связи 25-летием Независимости РК от 2016 года, ему назначено 3 года ограничения свободы. Запрещено покидать место жительства после 22:00 часов, не менять место жительства.

Бывший начальник отдела земельных отношений Талгарского района Рустам Турысбеков получил 5,6 лет колонии с лишением права занимать должность на госслужбе сроком на 7 лет. Но с учетом амнистии в связи 25-летием Независимости РК от 2016 года, ему назначили 4,1 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы минимальной безопасности. Суд постановил взять его под стражу в зале суда.

Бывший и.о. главы районного отделения научно-производственного центра земельного кадастра Медеу Калыбеков получил 4 года ограничения свободы, но с учетом амнистии его срок наказания сокращен до 3 лет ограничения свободы. Ему также запрещено менять место жительства и покидать его после 22:00 часов до 06:00 часов без разрешения уполномоченного госоргана.

Бывший и.о. руководителя сектора землеустройства Талгарского районного отделения научно-производственного центра земельного кадастра Берик Абдуллаев получил 4,5 года ограничения свободы, в связи с применением амнистии ему назначено 3 года ограничения свободы. Также запрещено менять место жительства и покидать его после 22:00 часов до 06:00 часов без разрешения уполномоченного госоргана.

Бывший начальник отдела земельных отношений Талгарского района Кайрат Алтынбекулы получил 4 года колонии с лишением права занимать должность на госслужбе сроком на 6 лет. Но с учетом амнистии в связи 25-летием Независимости РК от 2016 года, ему назначили 3 года лишения свободы. Суд постановил взять его под стражу в зале суда.

Риэлтор Нурайым Алданиш получила 5 лет колонии в учреждении средней безопасности. Но с учетом амнистии в связи 25-летием Независимости РК от 2016 год,а ей назначено 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказании в учреждении средней безопасности.

Суд пояснил, что у подсудимых есть обстоятельства, смягчающие наказание. Это наличие малолетних детей, раскаяние, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее прокурор запросил для подсудимых от 4 до 6 лет лишения свободы. По словам прокурора их вина подтверждена документами, незаконными строениями в виде жилых домов, а также показаниями свидетелей.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь .