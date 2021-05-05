Крушение самолета Bek Air: подсудимые выступили с последним словом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районном суде Алматинской области близится к завершению суд над бывшими чиновниками, которые обвиняются в незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Сегодня они выступили с последним словом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых шесть человек: пятеро экс-чиновников - Рустам Турысбеков, Жарас Машимбаев, Берик Абдуллаев, Медеу Калыбеков, Кайрат Алтынбекулы и риелтор Нурайым Алданиш.

Риелтор находится под стражей, а экс-чиновники – под домашним арестом.

Выступая с последним словом, все экс-чиновники признали свою вину полностью и раскаялись. Они просили суд вынести приговор, не связанный с лишением свободы, поскольку на их иждивении по трое и четверо несовершеннолетних детей, некоторые из них отметили, что являются единственными кормильцами в своей семье, и у них родители пенсионного возраста.

Только риелтор Нурайым Алданиш не признала свою вину. Она заявила, что ее вина не доказана документами, она не оформляла никаких документов. Ее адвокат Азамат Бакенов также заявил, что она не причастна к данному делу. У неё двое несовершеннолетних детей.

«Если смотреть на документы и обстоятельства данного дела, то можно прийти к тому, что Нурайым Алданиш не имеет никакого отношения к данному преступлению. Она работала как исполнитель, исполняла свои служебные обязанности, то есть, как риелтор продавала эти земельные участки, а оформлением она не занималась. Здесь ей инкриминуется особая активная роль именно в организации незаконного предоставления этих зеленых участков. Продавала она по просьбе своего работадателя, который почему-то в этом деле не фигурирует. Работодатель сам давал объявление, указывал свой номер телефона, но ездила с покупателями и показывала земли Нурайым Алданиш. Это все из материалов уголовного дела», - прокомментировал ее адвокат.

Ранее прокурор запросил для подсудимых от 4 до 6 лет лишения свободы. По словам прокурора, их вина подтверждена документами, незаконными строениями в виде жилых домов, а также показаниями свидетелей.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.