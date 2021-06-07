Крушение самолета АН-28 близ Алматы: суд вынес оправдательный приговор

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Илийским районным судом Алматинской области вынесен оправдательный приговор в отношении экс-президента авиакомпании АО «East Wing», который обвинялся в крушении самолета АН-28 близ аэропорта Алматы в 2017 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Он обвинялся по статьям «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть людей по неосторожности» и «допуск лица к управлению воздушным судном, не имеющим право управления им».

В суде подсудимый, предъявленное ему обвинение, не признал, просил его оправдать в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения в его действиях.

Ввиду имеющихся противоречий в заключениях экспертов в ходе досудебного расследования, судом в целях всесторонности и объективности судебного разбирательства была назначена комплексная экспертиза (медико-криминалистическая, судебно-медицинская, транспортно-трасологическая, взрыво-техническая материалов веществ и изделии).

Из заключения экспертов следует, что «самолет в ходе полета столкнулся с неопознанным летательным аппаратом, с ограниченной контактирующей поверхностью, которое привело к разгермитизации кабины пилотов, и привело к ударной волне в зоне ее избыточного давления». По мнению экспертов, это вызвало у пилотов сотрясение головного мозга, которое привело к мгновенному нарушению сознания на срок от десяти секунд до получаса и более.

На основании заключения экспертов, суд пришел к выводу об «отсутствии вины М. в крушении самолета», и оправдал его за отсутствием состава уголовного правонарушения в его действиях.

«В связи с этим, суд согласно пункту 3) части 1 статьи 44 Уголовно процессуального кодекса выделил в отношении неустановленных лиц уголовное дело в отдельное производство и направил прокурору для решения вопроса о необходимости преследования иного лица. Также, суд вынес частное постановление в адрес генеральной прокуратуры РК на допущенные грубые нарушения уголовно-процессуального закона в ходе досудебного расследования. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в районном суде.

Напомним, 3 октября 2017 года самолет авиакомпании «East Wing», в 28 километрах от Алматы пропал с радаров. Впоследствии выяснилось, что самолет упал на землю, в результате чего все члены экипажа и пассажиры (всего пять человек) погибли.

Позже стали известны имена членов экипажа упавшего близ Алматы Ан-28.

После случившегося комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК приостановил эксплуатацию самолетов Ан-28 авиакомпании East Wings.

Согласно обвинительному акту (составленного органом уголовного преследования и утвержденного прокурором), гр. М. - являясь президентом АО «East Wing», не обеспечил надлежащую работу персонала, нарушил и пренебрег правилами безопасности движения и эксплуатации самолета, не обеспечил надлежащий контроль полетов, что, в конечном счете, привело к крушению самолета (часть 3 статьи 344, часть 4 статьи 359 УК).