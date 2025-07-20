Крушение круизного лайнера во Вьетнаме: число жертв достигло 34

Как сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА), по состоянию на 21:30 (19:30 по Астане) спасательные службы обнаружили 34 тела, 10 человек были спасены.

Согласно официальной информации, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека: 48 туристов и 5 членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся.

Сразу после получения сообщения о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, незамедлительно приступили к проведению поисково-спасательных работ. Спасательная операция осложнена продолжающимся сильным дождем и ограниченной из-за наступления темноты видимостью.

По данным портовых властей провинции Куангнинь, пассажирами затонувшего судна были жители Ханоя, приехавшие вместе с семьями в турпоездку в Халонг. Самому старшему из находившихся на судне туристов было 53 года, а самому младшему — всего 3 года.