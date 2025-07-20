Во Вьетнаме три человека погибли при крушении туристического судна
Тела трех погибших обнаружили спасатели после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила газета «Куан дой нян зан», еще 22 человека спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются.
— Их первоочередной задачей является обеспечение безопасности жизни людей, — подчеркнули в Народном комитете (провинциальной администрации) провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг.
Согласно официальным данным, на судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека, в том числе 48 туристов и пять членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся. Сразу после получения информации о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь в срочном порядке приступили к проведению поисково-спасательных работ.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.