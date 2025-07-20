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    20:13, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Во Вьетнаме три человека погибли при крушении туристического судна

    Тела трех погибших обнаружили спасатели после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    море
    Фото: freepik.com

    Как сообщила газета «Куан дой нян зан», еще 22 человека спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    — Их первоочередной задачей является обеспечение безопасности жизни людей, — подчеркнули в Народном комитете (провинциальной администрации) провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг.

    Согласно официальным данным, на судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека, в том числе 48 туристов и пять членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся. Сразу после получения информации о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь в срочном порядке приступили к проведению поисково-спасательных работ.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Туризм Утонувшие Вьетнам ТАСС Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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