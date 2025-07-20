Во Вьетнаме три человека погибли при крушении туристического судна

Как сообщила газета «Куан дой нян зан», еще 22 человека спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются.

— Их первоочередной задачей является обеспечение безопасности жизни людей, — подчеркнули в Народном комитете (провинциальной администрации) провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг.

Согласно официальным данным, на судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека, в том числе 48 туристов и пять членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся. Сразу после получения информации о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь в срочном порядке приступили к проведению поисково-спасательных работ.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.