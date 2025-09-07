Крушение фуникулера в Португалии: названа предварительная причина
По первоначальным результатам расследования, инцидент произошел менее чем за 50 секунд после начала движения. Причиной называют обрыв кабеля, который порвался незадолго до спуска кабин, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на DW.
Согласно отчету бюро по расследованию воздушных и железнодорожных происшествий Португалии (GPIAAF), причиной стал обрыв соединительного кабеля, который незадолго до катастрофы прошел визуальную проверку без выявленных дефектов. В документе подчеркивается, что плановое техническое обслуживание было обновлено, а запланированный визуальный осмотр утром не показал аномалий в тросе или тормозных системах.
A PJ esclarece que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais. O cidadão alemão dado, ontem, como sendo uma das vítimas mortais, encontra-se afinal internado no Hospital de São José— Expresso (@expresso) September 5, 2025
🔴 Todas as informações em direto: https://t.co/UFIITdNxCw pic.twitter.com/xorxZ8gzGn
Фуникулер, курсирующий с 1914 года, сошел с рельсов возле Авенида-да-Либердаде и врезался в здание. В результате трагедии погибли 16 человек, еще 21 получил ранения. Инспекторы отмечают, что кабины проехали не более шести метров, когда потеряли балансирующую силу из-за обрыва троса. При осмотре места после аварии было установлено, что соединительный канат оборвался в точке крепления к кабине на верхней части холма.
По факту аварии ведутся два независимых расследования — одно со стороны GPIAAF, другое прокуратурой. Предварительный отчет будет опубликован в течение 45 дней, а окончательные выводы с анализом причин и рекомендациями по безопасности — в течение года.
Напомним, 3 сентября популярный среди туристов фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов, погибли не менее 15 человек. Португалия объявила траур по жертвам крушения фуникулера.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией Президенту Португалии.