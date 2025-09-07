Крушение фуникулера в Португалии: названа предварительная причина

Согласно отчету бюро по расследованию воздушных и железнодорожных происшествий Португалии (GPIAAF), причиной стал обрыв соединительного кабеля, который незадолго до катастрофы прошел визуальную проверку без выявленных дефектов. В документе подчеркивается, что плановое техническое обслуживание было обновлено, а запланированный визуальный осмотр утром не показал аномалий в тросе или тормозных системах.

A PJ esclarece que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais. O cidadão alemão dado, ontem, como sendo uma das vítimas mortais, encontra-se afinal internado no Hospital de São José



Фуникулер, курсирующий с 1914 года, сошел с рельсов возле Авенида-да-Либердаде и врезался в здание. В результате трагедии погибли 16 человек, еще 21 получил ранения. Инспекторы отмечают, что кабины проехали не более шести метров, когда потеряли балансирующую силу из-за обрыва троса. При осмотре места после аварии было установлено, что соединительный канат оборвался в точке крепления к кабине на верхней части холма.

По факту аварии ведутся два независимых расследования — одно со стороны GPIAAF, другое прокуратурой. Предварительный отчет будет опубликован в течение 45 дней, а окончательные выводы с анализом причин и рекомендациями по безопасности — в течение года.

Напомним, 3 сентября популярный среди туристов фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов, погибли не менее 15 человек. Португалия объявила траур по жертвам крушения фуникулера.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией Президенту Португалии.