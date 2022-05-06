Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Крупный штраф предусмотрен за незаконную агитацию перед референдумом в Казахстане
6 Мая 2022 13:45

Крупный штраф предусмотрен за незаконную агитацию перед референдумом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все размещаемые в средствах массовой информации материалы перед республиканским референдумом должны соответствовать требованиям закона. В случае нарушения правил агитации будет предусмотрен штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гражданам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, заявила вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова. Она отметила, что все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данный материал, о месте их печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск.

«Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. Под анонимными агитационными материалами понимается все материалы, которые не содержат информацию об авторе, либо организациях, выпустивших данные материалы», – проинформировала вице-министр ведомства в ходе заседания в ЦИК РК.

Она добавила, что все размещаемые в СМИ материалы должны соответствовать требованиям закона. В законе о референдуме установлен запрет на агитацию в предшествующий референдуму день и в день референдума.

«Мониторинг СМИ и социальных сетей в период подготовки референдума будет осуществляться в соответствии с действующим алгоритмом в части выявления противоправного контента. Материалы с признаками нарушения будут направляться в Генпрокуратуру для дальнейшего принятия мер», – сказала Н. Мауберлинова.

По информации заместителя Генеральной прокуратуры Болата Дембаева, за распространение анонимных агитационных материалов предусмотрена административная ответственность по статье 113 КоАП (штраф в размере 25 МРП, или 79 500 тенге).

«Не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрывы безопасности государства, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родословного превосходства, а также культа жестокости и насилия. Подобные деяния влекут уголовную ответственность по статьям УК РК за разжигание социальной и национальной розни, а также пропаганду и публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти», – сообщил Б. Дембаев.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

Согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Ashyq введут во время референдума в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане
ЦИК утвердил календарный план по проведению референдума в Казахстане
Опубликован проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК
Референдум по реформе создаст правовую основу Второй Республики - Ерлан Карин
Конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии Казахстана – Президент
Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти – Касым-Жомарт Токаев
Опубликован полный текст видеообращения Главы государства
Референдум позволит каждому гражданину принять участие в историческом событии - Президент
Популярное
Заморозки ожидаются в восьми регионах Казахстана
Жителей восьми регионов РК предупредили о шторме
Опубликован полный текст видеообращения Главы государства
Вопрос о салюте 9 мая в Алматы пока не решен
Жалобы по эконарушениям могут подать жители столицы онлайн
Фронтовые бригады, выставки и концерты ожидают костанайцев на майские праздники
Проспект Кабанбая батыра временно перекрыли в столице
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 6 мая
Ряд сотрудников детсада в столице уволили за грубое обращение с ребенком
Велосипедист из Караганды проехал без еды и питья 109 километров
Жамбылских врачей обучат основам ментального здоровья
Выплату в миллион тенге получат 35 костанайских ветеранов ВОВ
Республиканский референдум пройдет 5 июня
Казахстан лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан
Архив