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    05:55, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Крупный сахарный завод построят в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Перспективное производство в сфере переработки сельхозпродукции появится в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, в ходе рабочей поездки по Шускому району аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил специальную экономическую зону «Химический парк Тараз» и ознакомился с ходом строительства сахарного завода.

    Напомним, проект СЭЗ «Химпарк Тараз» был презентован в 2012 году на международном форуме «TARAZ INVEST» ТОО «Объединенная химическая компания» АО ФНБ «Самрук-Казына». Указом Президента РК в Шуском районе создана с целью привлечения прямых инвестиций специальная экономическая зона, предполагающая благоприятные условия инвесторам. Выделен земельный участок в 505 га, образована управляющая компания, возведены инфраструктурные объекты, подведены подъездные пути, обеспечено электро- и газоснабжение. Ожидалось, что на территории СЭЗ появятся высокотехнологичные химзаводы, однако пока действует только один завод ТОО «ХИМ-плюс». Сейчас на территории СЭЗ начинается строительство сахарного завода, проектная мощность которого позволит закрыть треть потребности в сахаре всего Казахстана. Однако инвесторам необходимо порядка одного миллиона тонн свеклы ежегодно, тогда как получаемый в районе урожай на сегодняшний день едва превышает 120 тысяч тонн.

    По данным ведомства, проектная стоимость строящегося завода 91 миллиард тенге, мощность составит 8 тысяч тонн продукции в сутки.

    Здесь уже построен специальный городок для работников, трудятся 130 человек.

    «В ближайшее время количество рабочих увеличится, - проинформировал акима области председатель правления специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» Серик Нургожаев. - На сегодняшний день подрядная организация освоила 800 миллионов тенге, до конца года будет освоено 1 миллиард 200 миллионов тенге».

    Ожилается, что завод по переработке сахарной свеклы будет запущен на полную мощность в 2023 году.

    Глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что запуск сахарного завода придаст импульс развитию сельского хозяйства Жамбылской области.


    Теги:
    Сельское хозяйство Жамбылская область
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