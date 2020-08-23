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Крупный рогатый скот разводит осужденный по госпрограмме в ВКО

23 Августа 2020 19:00
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Крупный рогатый скот разводит осужденный по госпрограмме в ВКО

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане осужденный разводит крупный рогатый скот по программе «Бастау-бизнес», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

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В ведомстве рассказали, что в рамках реализации плана мероприятий Комплексной стратегии социальной реабилитаций граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в РК на 2017-2019 годы, заключен меморандум с отделом службы пробации Бородулихинского района ДУИС по ВКО с филиалом Бородулихинского района НПП РК «Атамекен».

В итоге осужденные получили сертификаты о завершении курса основы предпринимательства по проекту «Бастау-бизнес», организованного в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года «Еңбек».

«Состоящий на учете в службе пробации Бородулихинского района ДУИС по ВКО осужденный защитил свой проект и стал обладателям гранта на безвозмездной основе. Он получил денежные средства и занимается разведением крупного рогатого скота в районе», - рассказал начальник службы пробации Бородулихинского района, майор юстиции Казкен Бодаев.

Кроме этого, служба пробации ведет работу в этом направлении на постоянной основе среди осужденных, разъясняя как можно получить государственные гранты.


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#Восточно-Казахстанская область   #Пенитенциарная система   #Сельское хозяйство  
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Орал Ерланулы

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