Крупный рогатый скот разводит осужденный по госпрограмме в ВКО

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане осужденный разводит крупный рогатый скот по программе «Бастау-бизнес», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

В ведомстве рассказали, что в рамках реализации плана мероприятий Комплексной стратегии социальной реабилитаций граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в РК на 2017-2019 годы, заключен меморандум с отделом службы пробации Бородулихинского района ДУИС по ВКО с филиалом Бородулихинского района НПП РК «Атамекен».

В итоге осужденные получили сертификаты о завершении курса основы предпринимательства по проекту «Бастау-бизнес», организованного в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года «Еңбек».

«Состоящий на учете в службе пробации Бородулихинского района ДУИС по ВКО осужденный защитил свой проект и стал обладателям гранта на безвозмездной основе. Он получил денежные средства и занимается разведением крупного рогатого скота в районе», - рассказал начальник службы пробации Бородулихинского района, майор юстиции Казкен Бодаев.

Кроме этого, служба пробации ведет работу в этом направлении на постоянной основе среди осужденных, разъясняя как можно получить государственные гранты.