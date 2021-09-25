Крупный проспект закроют из-за строительства развязки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупный проспект будет закрыт из-за строительства развязки в Алматы. Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова», в схему движения автотранспорта по пр. Рыскулова будут внесены следующие изменения:

1. С 26 сентября по 4 октября 2021 года с 23 до 5 часов движение по проспекту Рыскулова в западном направлении будет приостановлено.

2. Проезд по пр. Райымбека в западном и восточном направлениях будет обеспечен по южной проезжей части пр. Рыскулова.

3. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.