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    13:46, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Крупный проспект закроют из-за строительства развязки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупный проспект будет закрыт из-за строительства развязки в Алматы. Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова», в схему движения автотранспорта по пр. Рыскулова будут внесены следующие изменения:

    1. С 26 сентября по 4 октября 2021 года с 23 до 5 часов движение по проспекту Рыскулова в западном направлении будет приостановлено.

    2. Проезд по пр. Райымбека в западном и восточном направлениях будет обеспечен по южной проезжей части пр. Рыскулова.

    3. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.


    Теги:
    Дороги Транспорт Строительство Алматы
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