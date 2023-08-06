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    17:26, 06 Август 2023 | GMT +6

    Крупный пожар в столице Литвы: горят два склада и большая куча мусора

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    Фото: E. Blaževič / LRT nuotr
    ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В субботу в пригороде города Вильнюса произошел пожар на местном предприятии по переработке отходов «Экосервис», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

    К месту тушения крупного пожара прибыло несколько расчетов местной противопожарной службы. По словам пожарных, во второй половине дня загорелась большая куча пластикового мусора, от которой огонь перекинулся на два дома в этом районе.


    «Всего горят три объекта: два склада и большая куча мусора. На месте работают около 30 пожарных. Ветер попутный, который дует из города, но смог городу не угрожает. Столб дыма идет в сторону леса, где практически нет жителей», - прокомментировал местным СМИ представитель спасательной службы.

    На данном этапе литовская пресса сообщает о взятии местными пожарными крупного возгорания под контроль.


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