17:26, 06 Август 2023 | GMT +6
Крупный пожар в столице Литвы: горят два склада и большая куча мусора
ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В субботу в пригороде города Вильнюса произошел пожар на местном предприятии по переработке отходов «Экосервис», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.
К месту тушения крупного пожара прибыло несколько расчетов местной противопожарной службы. По словам пожарных, во второй половине дня загорелась большая куча пластикового мусора, от которой огонь перекинулся на два дома в этом районе.
«Всего горят три объекта: два склада и большая куча мусора. На месте работают около 30 пожарных. Ветер попутный, который дует из города, но смог городу не угрожает. Столб дыма идет в сторону леса, где практически нет жителей», - прокомментировал местным СМИ представитель спасательной службы.
На данном этапе литовская пресса сообщает о взятии местными пожарными крупного возгорания под контроль.