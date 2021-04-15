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    14:18, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Крупный пожар в лесных массивах произошел в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло два случая возгорания в лесных массивах. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый пожар произошел 14 апреля на территории Балхашского района Алматинской области, из-за сильного ветра пламя перенеслось в лесной массив Тау-Кум.

    «Сегодня производилось наблюдение с воздуха самолетом РГП «Казавиалесохрана». По данным пилота самолета, в связи с прекращением порывов ветра, распространение пожара остановилось. Отметим, для тушения пожара было привлечено 30 человек из Куртинского КГУ лесного хозяйства, пожарная машина, трактор, 5 легковых автомашин, 6 человек из районного УЧС, 9 сотрудников РГП «Казавиалесозащита», 6 человек из Желторангиского районного округа», - сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.

    Информация о площади пожара и причиненном ущербе будет предоставлена дополнительно после его локализации.

    Второй случай пожара произошел 15 апреля в Иле-Балхашском государственном природном резервате. Место, где происходит пожар, является водно-болотистой территорией. Для тушения пожара из резервата направлено 9 человек на двух авто.



    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Главная Видео Алматинская область Происшествия
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