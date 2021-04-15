Крупный пожар в лесных массивах произошел в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло два случая возгорания в лесных массивах. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый пожар произошел 14 апреля на территории Балхашского района Алматинской области, из-за сильного ветра пламя перенеслось в лесной массив Тау-Кум.

«Сегодня производилось наблюдение с воздуха самолетом РГП «Казавиалесохрана». По данным пилота самолета, в связи с прекращением порывов ветра, распространение пожара остановилось. Отметим, для тушения пожара было привлечено 30 человек из Куртинского КГУ лесного хозяйства, пожарная машина, трактор, 5 легковых автомашин, 6 человек из районного УЧС, 9 сотрудников РГП «Казавиалесозащита», 6 человек из Желторангиского районного округа», - сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.

Информация о площади пожара и причиненном ущербе будет предоставлена дополнительно после его локализации.

Второй случай пожара произошел 15 апреля в Иле-Балхашском государственном природном резервате. Место, где происходит пожар, является водно-болотистой территорией. Для тушения пожара из резервата направлено 9 человек на двух авто.



