Крупный пожар в ковидном госпитале в Ираке унес полсотни жизней

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 50 человек погибли и 70 пострадали в результате пожара в госпитале города Насирия на юге Ирака, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Ирака INA.

В понедельник вечером произошел пожар в клинике «Имам Хусейн» находящейся в городе Насирия иракской провинции Ди-Кар в отделении для больных коронавирусной инфекцией. Пламя охватило все корпуса медучреждения.

В департаменте здравоохранения провинции заявили, что пожар начался на складе, где хранились кислородные баллоны. По последним данным, пожарные локализовали распространение огня, который заблокировал в здании десятки пациентов и сотрудников больницы.

В провинции объявлен режим чрезвычайного положения. На место инцидента выехал премьер-министр Ирака Мустафа Казыми, который провел экстренную встречу с министрами и высшим командованием службы безопасности, чтобы обсудить трагедию.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, число погибших от пожара в понедельник может возрасти, поскольку многие пациенты все еще считаются пропавшими без вести. По их словам, среди погибших были двое медицинских работников,

Между тем, перед больницей собрались разгневанные родственники и вступили в столкновение с полицией, в результате чего были подожжены две полицейские машины, передает Reuters.

Подобные случаи пожара в Ираке случаются не впервые. В апреле в Багдаде жертвами пожара в ковидном госпитале стали 82 человека, еще 110 пострадали. Причиной возгорания также стал взрыв кислородного баллона.