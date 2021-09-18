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    19:08, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Крупный пожар в центре Алматы локализован

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар четырехэтажного дома удалось локализовать. Об этом сообщили в ДЧС города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, пожар по проспекту Назарбаева, 124 локализован в 16:40. Пострадавших нет. Все жители были эвакуированы. Причина пожара устанавливается.

    Предварительная площадь возгорания составила более полутора тысяч квадратных метров.

    Напомним, сегодня днем в центре Алматы открытым пламенем горела кровля 4-этажного жилого дома. На месте пожара были задействованы 28 единиц техники и более 90 человек личного состава.



    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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