Крупный пожар в центре Алматы локализован

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар четырехэтажного дома удалось локализовать. Об этом сообщили в ДЧС города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, пожар по проспекту Назарбаева, 124 локализован в 16:40. Пострадавших нет. Все жители были эвакуированы. Причина пожара устанавливается.

Предварительная площадь возгорания составила более полутора тысяч квадратных метров.

Напомним, сегодня днем в центре Алматы открытым пламенем горела кровля 4-этажного жилого дома. На месте пожара были задействованы 28 единиц техники и более 90 человек личного состава.



