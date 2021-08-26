Крупный пожар в Алматы: была угроза распространения на АЗС
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным ДЧС Алматы, на пульт «101» стали поступать сообщения от очевидцев о загорании сухостоя на ВОАД, угол улицы Толе би в Медеуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пожар начался в 20:50 часов. Силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова.
«На момент прибытия происходило возгорание сухостоя на склоне горы более 1000 кв. м высота сухой растительности местами достигала более 1,5 метров. Тушение осложнялось крутыми перепадами высот на склонах. Принятыми мерами загорание локализовано за 40 минут, ликвидировано в 21:41. В ликвидации пожара был задействован сводный отряд ДЧС по тушению природных пожаров в составе 30 человек, 6 единиц техники», - сообщили в ДЧС.
Пожарные предотвратили угрозу распространения огня на рядом стоящую автозаправочную станцию «Компас».
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