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Крупный пожар уничтожил 21 тыс. гектаров леса в Калифорнии
1 Августа 2022 19:42

Крупный пожар уничтожил 21 тыс. гектаров леса в Калифорнии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар «Маккинни» стал крупнейшим в Калифорнии за этот год. Национальный парк Кламат на границе с Орегоном загорелся в пятницу, и за выходные пламя выжгло 21 тыс. гектаров леса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Из-за гроз, жары, засухи и ветра сотням пожарным так и не удалось сдержать огонь. По словам местного шерифа, вечером в воскресенье пожар был все еще локализован на ноль процентов.

Спасателям пришлось эвакуировать почти три тысячи местных жителей. Некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры уничтожены. Власти продолжают оценивать ущерб.

Жар от пламени стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые в свою очередь становятся причиной новых возгораний. При этом синоптики надеются, что дым от пожара понизит температуру воздуха и новые очаги пламени будут появляться реже.



Кадр из видео




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