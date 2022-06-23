23 Июня 2022 00:27

Крупный пожар тушат в одном из курортных регионов Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Вечером 21 июня на юго-западе Турции, в провинции Мугла, был обнаружен крупный пожар лесостепных зон. Площадь возгорания охватила более 200 гектаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар начался в лесу недалеко от курорта Мармарис на побережье Эгейского моря и под воздействием сильного ветра мгновенно распространился на большие территории.

По сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции В. Киришджи, огненная стихия не угрожает близлежащим населенным пунктам и зонам отдыха туристов. Однако во избежание жертв и пострадавших, люди с некоторых районов все же эвакуированы в более безопасные места. С начала возникновения чрезвычайной ситуации работы по расчистке дорог для борьбы со стихией осуществляется местными лесничими.

«Мы приложили все усилия для скорейшей ликвидации пожара. Территория возгорания была осмотрена с неба и в данное время реальной угрозы для местных жителей нет, расстояние до населенных пунктов составляет 3,5-4 км», - добавил глава ведомства.

В район происшествия для борьбы с огнем были направлены группы регионального управления лесного хозяйства провинции Мугла и пожарной охраны столичного муниципалитета. К тушению возгораний приступили 1,5 тыс. человек и около 400 единиц специальной техники, в том числе 20 вертолетов и 14 самолетов.

Работа пожарной авиации усложнена слабой видимостью над территорией. Из-за густого дыма, который берет начало в районе Бердюбет и достигает залива Хисароню с одной стороны и района Дегирменьяны с другой стороны, тушение огня занимает длительное время.

Для установления причины возгорания создана специальная комиссия. Так как пожар начался одновременно с трех разных сторон, не исключается и версия специального поджога.

О жертвах и пострадавших информации не поступало.