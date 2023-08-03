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Крупный пожар тушат в горах Жамбылской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Августа 2023, 14:55
Крупный пожар тушат в горах Жамбылской области Кадр из видео: t.me/qr_tjm

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га, передает МИА «Казинформ».

В 20 км от села Актоган Меркенского района на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га.

«На самолете Казавиалесохраны Ан-2 с водозаборным устройством проводился аэровизуальный облет и тушение, осуществлено 11 сбросов воды. Вертолетом ЕС-145 АО «Казавиаспас» МЧС РК проводится аэровизуальное обследование», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.


Тушение пожара продолжается силами и средствами лесного хозяйства, Казлесавиаохрана, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человека, 24 единицы техники, 2 самолета и 1 вертолет.


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