Крупный пожар тушат в горах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га, передает МИА «Казинформ».



В 20 км от села Актоган Меркенского района на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га.

«На самолете Казавиалесохраны Ан-2 с водозаборным устройством проводился аэровизуальный облет и тушение, осуществлено 11 сбросов воды. Вертолетом ЕС-145 АО «Казавиаспас» МЧС РК проводится аэровизуальное обследование», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.





Тушение пожара продолжается силами и средствами лесного хозяйства, Казлесавиаохрана, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человека, 24 единицы техники, 2 самолета и 1 вертолет.