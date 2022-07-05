5 Июля 2022 02:03

Крупный пожар тушат на базе отдыха на озере Алаколь

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на одной из баз отдыха в Урджарском районе Абайской области на озере Алаколь. Из-за сильного ветра огнём молниеносно охватило дом отдыха и соседние базы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как уточнили в МЧС, пожар произошел 4 июля в 23:20 на базе отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь. Предварительная площадь возгорания более 1000 кв. м. Также горит сухая трава.

Видео с места пожара появилось в соцсетях.



«Горят базы отдыха «Айгерим», «Жибек жолы», «Жумагазы», ​​«Керуен», — сообщает в Facebook журналист Дарын Нұрсапар.

Как сообщили в МЧС, отдыхающие самостоятельно покидают номера. Личный состав полиции проводит оцепление расположенных поблизости баз. В тушении участвует личный состав ДЧС ВКО - 10 человек и три единицы техники, а также представители местных исполнительных органов и население.

Дополнительные силы и средства следуют к месту пожара - 22 сотрудника и шесть единиц техники от ДЧС ВКО, четыре человека и одна единица техники от Национального парка, добавили в ведомстве.