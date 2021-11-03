-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Крупный пожар сняли на видео в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошёл крупный пожар - горело заброшенное двухэтажное здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео, на котором видно, как пламя охватило почти все здание, появилось в Сети. В ДЧС города уточнили, что по улице Радостовца, 167, произошло горение двухэтажного заброшенного здания на общей площади 180 квадратных метров. Пожар локализован в 00:04 и ликвидирован в 00:31. Жертв и пострадавших нет.
Отметим, недавно в Алматы также произошёл крупный пожар. Тогда горела кровля сауны по улице Сухамбаева, 21. Принятыми мерами пожарным удалось отстоять помещения первого и второго этажей комплекса (торговые точки, тренажерный зал и прочее), а также частные помещения примыкающего трехэтажного здания (кафе, игровой зал и жилые помещения).
- Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
- Пять пожаров произошло в ВКО за два дня
- 35 ДТП за день произошло в Павлодаре из-за непогоды
- Бразилец прыгнул в воду, спасаясь от пчел, но его съели пираньи
- Какие метеоусловия ожидаются 3 ноября в городах Казахстана
- Пьяный угонщик «Газели» совершил ДТП в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана