Крупный пожар сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошёл крупный пожар - горело заброшенное двухэтажное здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, на котором видно, как пламя охватило почти все здание, появилось в Сети. В ДЧС города уточнили, что по улице Радостовца, 167, произошло горение двухэтажного заброшенного здания на общей площади 180 квадратных метров. Пожар локализован в 00:04 и ликвидирован в 00:31. Жертв и пострадавших нет.

Отметим, недавно в Алматы также произошёл крупный пожар. Тогда горела кровля сауны по улице Сухамбаева, 21. Принятыми мерами пожарным удалось отстоять помещения первого и второго этажей комплекса (торговые точки, тренажерный зал и прочее), а также частные помещения примыкающего трехэтажного здания (кафе, игровой зал и жилые помещения).