+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 9 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Крупный пожар сняли на видео в Алматы

3 Ноября 2021 10:24
Поделиться:
Крупный пожар сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошёл крупный пожар - горело заброшенное двухэтажное здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пять пожаров произошло в ВКО за два дня
35 ДТП за день произошло в Павлодаре из-за непогоды Бразилец прыгнул в воду, спасаясь от пчел, но его съели пираньи Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции

Видео, на котором видно, как пламя охватило почти все здание, появилось в Сети. В ДЧС города уточнили, что по улице Радостовца, 167, произошло горение двухэтажного заброшенного здания на общей площади 180 квадратных метров. Пожар локализован в 00:04 и ликвидирован в 00:31. Жертв и пострадавших нет.

Отметим, недавно в Алматы также произошёл крупный пожар. Тогда горела кровля сауны по улице Сухамбаева, 21. Принятыми мерами пожарным удалось отстоять помещения первого и второго этажей комплекса (торговые точки, тренажерный зал и прочее), а также частные помещения примыкающего трехэтажного здания (кафе, игровой зал и жилые помещения).


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Пять пожаров произошло в ВКО за два дня
35 ДТП за день произошло в Павлодаре из-за непогоды
Бразилец прыгнул в воду, спасаясь от пчел, но его съели пираньи
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Популярное
1 54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
2 Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
3 Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
4 Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
5 Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
6 Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Читайте также
Какие метеоусловия ожидаются 3 ноября в городах Казахстана
Пьяный угонщик «Газели» совершил ДТП в Алматинской области
54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив