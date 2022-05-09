9 Мая 2022 21:11

Крупный пожар распространился на жилые дома в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возгорание камышей привело к крупному пожару, сгорело несколько домов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«9 мая в 17:23 на окраине Костаная произошло возгорание камышитовой растительности вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня на постройки. В результате порывистого ветра огонь перешел на расположенные рядом жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережная», - сообщили в ДЧС.

Огнем охвачено 2 жилых дома, 5 хозяйственных построек на предварительной площади около 500 квадратных метров.

«Тушение пожара продолжается, сил и средств на месте пожара достаточно. Тушение затрудняется из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также расположенных рядом жилых домов и надворных построек», - добавили в ведомстве.









Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по всей улице Набережная, эвакуировано 20 человек, в том числе 5 детей.

Начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов лично следит за обстановкой в созданном на месте оперативном штабе пожаротушения. Район оцеплен военнослужащими воинских частей 6697 Национальной гвардии.

В ликвидации пожара задействовано более 15 единиц техники и свыше 60 человек. Локализации еще нет. Пожарные работают на месте.