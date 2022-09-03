Крупный пожар произошел в оружейном магазине в Костанае
«Пожар охватил всю площадь комплекса каскадного типа двух и одно уровневого здания. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка», - говорится в сообщении.
Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.
Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся 2 человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов.
На данный момент на месте работают силы ДЧС по повышенному рангу. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.
Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине личный состав оснащен бронежилетами и щитами.
«В городскую больницу госпитализирован директор магазина 41 год (50 % ожоги тела, в тяжелом состоянии). Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается»,- сообщили в ведомстве.