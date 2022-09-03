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    14:42, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Крупный пожар произошел в оружейном магазине в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В г. Костанай на проспекте Н. Назарбаева 3 сентября в 11:20 часов произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на предварительной площади более 2000 кв. м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Пожар охватил всю площадь комплекса каскадного типа двух и одно уровневого здания. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка», - говорится в сообщении.

    Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

    Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся 2 человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов.

    На данный момент на месте работают силы ДЧС по повышенному рангу. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

    Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине личный состав оснащен бронежилетами и щитами.

    «В городскую больницу госпитализирован директор магазина 41 год (50 % ожоги тела, в тяжелом состоянии). Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается»,- сообщили в ведомстве.


    Теги:
    Пожар Костанай Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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