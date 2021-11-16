Крупный пожар произошел в одном из ангаров в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью в Усть-Каменогорске по улице Путевая на территории одного из ТОО в ангаре, расположенном в здании ангарного типа, произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
На момент прибытия пожарных подразделений горели деревянные конструкции обрешетки, пенополеуретановый утеплитель, внутренняя обшивка, выполненная из OSB плит. В результате огнем повреждено оборудование. Пожарные, вступив в схватку с огнем, оперативно ликвидировали пожар на площади 290 кв. метров. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
Всего в ликвидации пожара участвовало 32 огнеборца и 11 единиц техники.
ДЧС ВКО напоминает предпринимателям о соблюдении правил пожарной безопасности. На объектах необходимо иметь исправные первичные средства пожаротушения и автоматическую пожарную сигнализацию. Сотрудникам проходить инструктажи безопасности и уметь действовать при пожаре. Следить за исправностью электрооборудования. При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 112 или 101.
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