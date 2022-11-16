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Крупный пожар произошел в Астане, огнеборцы спасли пять человек

16 Ноября 2022, 13:26
Крупный пожар произошел в Астане, огнеборцы спасли пять человек
16 Ноября 2022, 13:26

Крупный пожар произошел в Астане, огнеборцы спасли пять человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные огнеборцы спасли пять человек из пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«16 ноября в 10:43 пожарные подразделения выехали на очередной вызов о том, что горит квартира по пр. Б.Момышулы, 14. На месте было установлено, что в пятнадцатиэтажном жилом доме открытым пламенем горит квартира на 11 этаже на площади 50 кв.м., создалось сильное задымление. Пожарные первым делом приступили к спасению людей. Рискуя собственной жизнью, огнеборцы спасли пять человек (из них один ребенок) и эвакуировали десять человек. С отравлениями угарным газом попали в больницу трое пострадавших, из них один ребенок», - сообщили в ДЧС.

По информации ведомства, в тушении было задействованы 26 человек и 6 единиц техники ДЧС г. Астаны, в том числе медики Центра медицины катастроф в составе трех человек и одной единицы техники.


Фото ДЧС
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