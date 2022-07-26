26 Июля 2022 16:49

Крупный пожар произошел на территории элеватора на станции Тобол

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар зафиксирован на территории элеватора, находящегося на станции Тобол в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с пожаром распространяет местный паблик @Lisakovsk.life

«В 05:54 поступило сообщение о том, что в поселке Тобол района Б. Майлина по улице Элеваторная на территории ТОО «Тобольский элеватор» горит склад зерноотходов,- сообщили в ДЧС области. — На борьбу с огнем вступили пожарные подразделения ДЧС, негосударственная противопожарная служба элеватора и пожарный поезд АО НК «КТЖ».

Пожар был ликвидирован в 14:34.

«Огнем уничтожены склады №25, 26 на площади 2 400 квадратных метров, в здании сушильно-отгрузочной башни обшивка стены и транспортерная лента на площади 40 квадратных метров, а также 1 040 тонн льна. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2 440 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет»,- добавили в ДЧС.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в складе №25 в распределительной коробке (щитовой).

Для установления обстоятельств и причины происшествия на месте работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области.





Кадр из видео