18 Мая 2022 09:28

Крупный пожар произошел на рынке в Щучинске - есть погибший

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 мая в 04.50 в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем здании рынка «Жомарт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Пожар произошел на площади 1700 кв. м, общая площадь здания - 3000 кв.м.

«В течении 45 минут пожарным удалось локализовать возгорание, не дав распространиться огню, и в течение двух часов полностью потушить пожар. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, по предварительной информации сторожа, личность устанавливается. На месте пожара работает испытательная пожарно-техническая лаборатория, полицейские. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ДЧС.

На тушение выезжали от ДЧС - 97 сотрудников и 25 единиц техники, от местных исполнительных органов - три работника и три единицы техники.