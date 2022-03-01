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Крупный пожар на Тенгизе потушен

1 Марта 2022 23:53
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Крупный пожар на Тенгизе потушен

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в районе Тенгизского нефтегазового месторождения в Атырауской области потушен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар на территории одной из подрядных предприятий ТОО «Тенгизшевройл» удалось потушить.

Пожар локализован и ликвидирован в 20.30 часов местного времени. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение пожара выезжали 17 сотрудников и 4 единицы техники пожарно-аварийной спасательной службы ТШО, 6 работников и 2 единицы техники ТОО «COCR», 12 сотрудников и 2 единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области», - сообщили в ДЧС.

Сегодня вечером произошёл пожар в производственном цехе подрядной компании ТШО Nasar Solution. На открытой территории предприятия загорелся производственный шлам.

Пожар на Тенгизе увеличился до 2800 квадратных метров.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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